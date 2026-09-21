FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J Sainsbury von vor 5 Jahren verdient

Am 21.09.2021 wurde die J Sainsbury-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2.93 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hat, hat nun 341.880 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’144.96 GBP, da sich der Wert eines J Sainsbury-Anteils am 18.09.2026 auf 3.35 GBP belief. Mit einer Performance von +14.50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war J Sainsbury zuletzt 7.30 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch