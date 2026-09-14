FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J Sainsbury von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades J Sainsbury-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die J Sainsbury-Aktie bei 2.76 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die J Sainsbury-Aktie investiert, befänden sich nun 36.206 J Sainsbury-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der J Sainsbury-Aktie auf 3.32 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120.31 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.31 Prozent gesteigert.

J Sainsbury wurde am Markt mit 7.23 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch