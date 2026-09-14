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J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72

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J Sainsbury-Investition 14.09.2026 10:02:17

FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J Sainsbury von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in J Sainsbury-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

J. Sainsbury
3.70 CHF 1.93%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades J Sainsbury-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die J Sainsbury-Aktie bei 2.76 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die J Sainsbury-Aktie investiert, befänden sich nun 36.206 J Sainsbury-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der J Sainsbury-Aktie auf 3.32 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120.31 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.31 Prozent gesteigert.

J Sainsbury wurde am Markt mit 7.23 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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