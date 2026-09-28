J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|J Sainsbury-Investition im Blick
|
28.09.2026 10:02:19
FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen J Sainsbury-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurden J Sainsbury-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das J Sainsbury-Papier bei 2.41 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investierten, hätten nun 4’149.378 Anteile im Besitz. Die gehaltenen J Sainsbury-Aktien wären am 25.09.2026 13’983.40 GBP wert, da der Schlussstand 3.37 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 39.83 Prozent gesteigert.
J Sainsbury wurde am Markt mit 7.33 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu J. Sainsbury plc
|
10:02
|FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Börse London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in London: FTSE 100 mittags im Plus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J Sainsbury von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100-Anleger greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
16.09.26
|LSE-Handel: FTSE 100 legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
14.09.26
|FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J Sainsbury von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu J. Sainsbury plc
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.