FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden J Sainsbury-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das J Sainsbury-Papier bei 2.41 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investierten, hätten nun 4’149.378 Anteile im Besitz. Die gehaltenen J Sainsbury-Aktien wären am 25.09.2026 13’983.40 GBP wert, da der Schlussstand 3.37 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 39.83 Prozent gesteigert.

J Sainsbury wurde am Markt mit 7.33 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch