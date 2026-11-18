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18.11.2026 10:02:06
FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investec-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investec-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Investec-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5.76 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Investec-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 173.762 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 1’059.08 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6.10 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.91 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Investec betrug jüngst 5.59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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