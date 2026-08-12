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Investec PLCShs Aktie 2570800 / GB00B17BBQ50

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Profitable Investec-Investition? 12.08.2026 10:02:28

FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investec-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Investec gewesen.

Investec PLCShs
7.95 EUR 0.00%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Investec-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Investec-Aktie an diesem Tag bei 2.52 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Investec-Papier investiert hätte, hätte er nun 3’973.142 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 6.70 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 26’620.05 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 166.20 Prozent.

Investec erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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