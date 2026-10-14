FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Investec-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3.23 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Investec-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3’092.136 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 18’382.75 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5.95 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83.83 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Investec betrug jüngst 5.32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch