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Investec PLCShs Aktie 2570800 / GB00B17BBQ50

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Investec-Performance 26.08.2026 10:02:15

FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investec-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Investec-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Investec PLCShs
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Heute vor 1 Jahr wurde die Investec-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Investec-Anteile an diesem Tag 5.50 GBP wert. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Investec-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 181.984 Investec-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’156.51 GBP, da sich der Wert eines Investec-Papiers am 25.08.2026 auf 6.36 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 15.65 Prozent.

Der Börsenwert von Investec belief sich zuletzt auf 5.69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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