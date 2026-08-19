FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investec-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 19.08.2016 wurde die Investec-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3.39 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29.488 Investec-Aktien im Depot. Die gehaltenen Investec-Aktien wären am 18.08.2026 196.39 GBP wert, da der Schlussstand 6.66 GBP betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 96.39 Prozent zugenommen.

Investec wurde am Markt mit 5.94 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch