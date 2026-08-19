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Investec PLCShs Aktie 2570800 / GB00B17BBQ50

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Investec-Investition 19.08.2026 10:02:14

FTSE 100-Papier Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investec-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Investec-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Investec PLCShs
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Am 19.08.2016 wurde die Investec-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3.39 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29.488 Investec-Aktien im Depot. Die gehaltenen Investec-Aktien wären am 18.08.2026 196.39 GBP wert, da der Schlussstand 6.66 GBP betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 96.39 Prozent zugenommen.

Investec wurde am Markt mit 5.94 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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