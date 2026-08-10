Intertek Aktie 1428658 / GB0031638363
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10.08.2026 10:02:24
FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intertek von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Intertek-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 10.08.2023 wurden Intertek-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 43.30 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Intertek-Aktie investierten, hätten nun 230.947 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Intertek-Anteile wären am 07.08.2026 13’487.30 GBP wert, da der Schlussstand 58.40 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +34.87 Prozent.
Intertek war somit zuletzt am Markt 8.97 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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