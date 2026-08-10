FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intertek von vor 3 Jahren verdient

Am 10.08.2023 wurden Intertek-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 43.30 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Intertek-Aktie investierten, hätten nun 230.947 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Intertek-Anteile wären am 07.08.2026 13’487.30 GBP wert, da der Schlussstand 58.40 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +34.87 Prozent.

Intertek war somit zuletzt am Markt 8.97 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch