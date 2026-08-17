Intertek Aktie 1428658 / GB0031638363
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17.08.2026 10:02:40
FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Intertek-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Intertek-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Intertek-Aktie an diesem Tag bei 52.52 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.904 Intertek-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 58.40 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111.20 GBP wert. Damit wäre die Investition 11.20 Prozent mehr wert.
Alle Intertek-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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