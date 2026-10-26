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|Lukrative Intertek-Investition?
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26.10.2026 10:02:25
FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intertek-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Intertek-Aktien gewesen.
Am 26.10.2025 wurde die Intertek-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 50.80 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19.685 Intertek-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 59.25 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’166.34 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16.63 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Intertek belief sich jüngst auf 9.10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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