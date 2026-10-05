FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intertek-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Intertek-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Intertek-Papier an diesem Tag bei 41.24 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24.248 Intertek-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Intertek-Aktie auf 58.80 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’425.80 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42.58 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Intertek belief sich zuletzt auf 9.03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch