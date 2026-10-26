FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor einem Jahr eingebracht

International Consolidated Airlines-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4.10 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie investierten, hätten nun 2’439.024 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’626.83 GBP, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Anteils am 23.10.2026 auf 3.95 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 3.73 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte International Consolidated Airlines einen Börsenwert von 17.20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch