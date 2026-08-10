International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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10.08.2026 10:02:24
FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in International Consolidated Airlines-Aktien gewesen.
Am 10.08.2023 wurden International Consolidated Airlines-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das International Consolidated Airlines-Papier bei 1.68 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59.471 International Consolidated Airlines-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des International Consolidated Airlines-Papiers auf 4.42 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 263.10 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 163.10 Prozent.
Insgesamt war International Consolidated Airlines zuletzt 19.47 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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