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International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

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Performance im Blick 10.08.2026 10:02:24

FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in International Consolidated Airlines-Aktien gewesen.

International Consolidated Airlines
4.78 CHF -1.02%
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Am 10.08.2023 wurden International Consolidated Airlines-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das International Consolidated Airlines-Papier bei 1.68 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59.471 International Consolidated Airlines-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des International Consolidated Airlines-Papiers auf 4.42 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 263.10 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 163.10 Prozent.

Insgesamt war International Consolidated Airlines zuletzt 19.47 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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04.08.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
03.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
31.07.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
31.07.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.66 SQZB4U
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SMB1YU
Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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