International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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07.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in International Consolidated Airlines-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem International Consolidated Airlines-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1.55 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 646.621 International Consolidated Airlines-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des International Consolidated Airlines-Papiers auf 4.31 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’788.23 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 178.82 Prozent.
Alle International Consolidated Airlines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18.87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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