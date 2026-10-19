International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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19.10.2026 10:02:40
FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in International Consolidated Airlines eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 19.10.2016 wurde das International Consolidated Airlines-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren International Consolidated Airlines-Anteile an diesem Tag 2.69 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hätte, hätte er nun 371.780 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’542.15 GBP, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Papiers am 16.10.2026 auf 4.15 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54.21 Prozent angewachsen.
International Consolidated Airlines war somit zuletzt am Markt 18.06 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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