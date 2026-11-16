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|Intermediate Capital Group-Anlage unter der Lupe
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16.11.2026 10:02:16
FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Intermediate Capital Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 16.11.2021 wurden Intermediate Capital Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23.79 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 420.345 Intermediate Capital Group-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 7’797.39 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18.55 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22.03 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Intermediate Capital Group belief sich zuletzt auf 5.02 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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