Intermediate Capital Group Aktie 33016529 / GB00BYT1DJ19
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19.10.2026 10:02:40
FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Intermediate Capital Group-Einstiegs gewesen.
Am 19.10.2021 wurde die Intermediate Capital Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Intermediate Capital Group-Anteile an diesem Tag 21.25 GBP wert. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert, befänden sich nun 47.059 Intermediate Capital Group-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 845.18 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Anteils am 16.10.2026 auf 17.96 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.48 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Intermediate Capital Group belief sich zuletzt auf 4.86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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