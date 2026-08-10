FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intermediate Capital Group-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das Intermediate Capital Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Intermediate Capital Group-Aktie 21.90 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Intermediate Capital Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.566 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 20.42 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93.24 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6.76 Prozent verringert.

Am Markt war Intermediate Capital Group jüngst 5.59 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch