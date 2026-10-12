FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Intermediate Capital Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13.91 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.192 Intermediate Capital Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Intermediate Capital Group-Aktie auf 18.08 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130.03 GBP wert. Mit einer Performance von +30.03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Intermediate Capital Group einen Börsenwert von 4.90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch