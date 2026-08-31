FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Intermediate Capital Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5.95 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Intermediate Capital Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16.807 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Intermediate Capital Group-Papiers auf 20.22 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 339.83 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 239.83 Prozent erhöht.

Der Intermediate Capital Group-Wert an der Börse wurde auf 5.51 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch