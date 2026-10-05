InterContinental Hotels Group Aktie 45472506 / GB00BHJYC057
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05.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem InterContinental Hotels Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in InterContinental Hotels Group-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades InterContinental Hotels Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 81.50 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 122.701 InterContinental Hotels Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19’736.49 USD, da sich der Wert eines InterContinental Hotels Group-Papiers am 02.10.2026 auf 160.85 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 97.36 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete InterContinental Hotels Group eine Marktkapitalisierung von 23.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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