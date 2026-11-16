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|Rentable InterContinental Hotels Group-Anlage?
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16.11.2026 10:02:16
FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem InterContinental Hotels Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in InterContinental Hotels Group-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades InterContinental Hotels Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des InterContinental Hotels Group-Papiers betrug an diesem Tag 46.47 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 215.215 InterContinental Hotels Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (180.25 USD), wäre das Investment nun 38’792.44 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 287.92 Prozent gleich.
InterContinental Hotels Group war somit zuletzt am Markt 26.26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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