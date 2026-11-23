Heute vor 1 Jahr wurde das InterContinental Hotels Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das InterContinental Hotels Group-Papier letztlich bei 130.41 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.767 InterContinental Hotels Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 169.70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130.13 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 30.13 Prozent.

Alle InterContinental Hotels Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch