InterContinental Hotels Group Aktie 45472506 / GB00BHJYC057
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07.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen InterContinental Hotels Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades InterContinental Hotels Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die InterContinental Hotels Group-Aktie an diesem Tag 81.39 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.286 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der InterContinental Hotels Group-Aktie auf 159.80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’963.35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 96.33 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte InterContinental Hotels Group einen Börsenwert von 23.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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