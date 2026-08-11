Informa Aktie 24436154 / GB00BMJ6DW54
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11.08.2026 10:02:37
FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Informa von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Informa eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 11.08.2023 wurde die Informa-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Informa-Aktie bei 7.37 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 135.759 Informa-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’208.53 GBP, da sich der Wert eines Informa-Anteils am 10.08.2026 auf 8.90 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 20.85 Prozent gleich.
Am Markt war Informa jüngst 11.32 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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