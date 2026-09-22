Informa Aktie 24436154 / GB00BMJ6DW54
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22.09.2026 10:02:21
FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Informa von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Informa-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Informa-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Informa-Papier bei 6.64 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 150.649 Informa-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 1’350.42 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8.96 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 35.04 Prozent.
Informa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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