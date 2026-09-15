FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Informa-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Informa-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Informa-Papier an diesem Tag 5.14 GBP wert. Bei einem Informa-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19.446 Informa-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 9.03 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175.67 GBP wert. Damit wäre die Investition 75.67 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Informa belief sich zuletzt auf 11.13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch