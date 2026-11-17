Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Informa-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Informa-Aktie an diesem Tag bei 6.42 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Informa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15.576 Informa-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8.83 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137.54 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37.54 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Informa betrug jüngst 12.08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch