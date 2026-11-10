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10.11.2026 10:02:07
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Imperial Brands-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Die Imperial Brands-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Imperial Brands-Anteile bei 33.89 GBP. Bei einem Imperial Brands-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 295.072 Imperial Brands-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’554.15 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Papiers am 09.11.2026 auf 28.99 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14.46 Prozent.
Imperial Brands markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22.26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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