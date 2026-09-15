Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
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15.09.2026 10:02:07
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 10 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Imperial Brands-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Imperial Brands-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 39.45 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 GBP in die Imperial Brands-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.535 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Imperial Brands-Aktie auf 25.53 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 64.71 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 35.29 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Imperial Brands bezifferte sich zuletzt auf 18.80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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