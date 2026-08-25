Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
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25.08.2026 10:02:17
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Imperial Brands-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Imperial Brands-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 22.08.2025 wurde das Imperial Brands-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31.23 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Imperial Brands-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.202 Imperial Brands-Aktien. Die gehaltenen Imperial Brands-Anteile wären am 24.08.2026 81.17 GBP wert, da der Schlussstand 25.35 GBP betrug. Damit wäre die Investition 18.83 Prozent weniger wert.
Imperial Brands wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18.96 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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