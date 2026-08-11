FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Imperial Brands von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die Imperial Brands-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Imperial Brands-Anteile bei 15.98 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Imperial Brands-Aktie investiert, befänden sich nun 62.578 Imperial Brands-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.08.2026 1’667.08 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 26.64 GBP belief. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’667.08 GBP entspricht einer Performance von +66.71 Prozent.

Alle Imperial Brands-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21.25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch