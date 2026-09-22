FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Imperial Brands von vor einem Jahr gekostet

Imperial Brands-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Imperial Brands-Anteile bei 30.88 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Imperial Brands-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32.383 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (24.77 GBP), wäre das Investment nun 802.14 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19.79 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Imperial Brands einen Börsenwert von 18.78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch