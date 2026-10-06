Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
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06.10.2026 10:02:12
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Imperial Brands-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Imperial Brands-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15.01 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Imperial Brands-Aktie investierten, hätten nun 6.660 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 163.17 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Papiers am 05.10.2026 auf 24.50 GBP belief. Mit einer Performance von +63.17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Imperial Brands zuletzt 18.40 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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