FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Imperial Brands-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Imperial Brands-Anteile bei 15.54 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 643.506 Imperial Brands-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’907.46 GBP, da sich der Wert einer Imperial Brands-Aktie am 07.09.2026 auf 24.72 GBP belief. Aus 10’000 GBP wurden somit 15’907.46 GBP, was einer positiven Performance von 59.07 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Imperial Brands betrug jüngst 18.81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch