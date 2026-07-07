FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Imperial Brands-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Imperial Brands-Anteile an diesem Tag 17.44 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Imperial Brands-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 573.394 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.07.2026 15’756.88 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27.48 GBP belief. Damit wäre die Investition um 57.57 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Imperial Brands belief sich zuletzt auf 21.39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch