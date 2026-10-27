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27.10.2026 10:02:08
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Imperial Brands gewesen.
Die Imperial Brands-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17.29 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.784 Imperial Brands-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 165.82 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28.67 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65.82 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Imperial Brands eine Börsenbewertung in Höhe von 21.47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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