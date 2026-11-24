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|Rentable Imperial Brands-Investition?
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24.11.2026 10:02:13
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Imperial Brands-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Die Imperial Brands-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Imperial Brands-Papier an diesem Tag 18.39 GBP wert. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Imperial Brands-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54.392 Imperial Brands-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 28.05 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’525.70 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52.57 Prozent vermehrt.
Imperial Brands wurde am Markt mit 20.81 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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