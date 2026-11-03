FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IMI von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurden IMI-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9.70 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IMI-Aktie investiert, befänden sich nun 103.146 IMI-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 29.00 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 2’991.23 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 199.12 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete IMI eine Marktkapitalisierung von 6.75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch