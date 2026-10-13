FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMI von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem IMI-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23.20 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die IMI-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43.103 IMI-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31.10 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’340.52 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 34.05 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte IMI einen Börsenwert von 7.26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch