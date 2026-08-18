FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMI von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden IMI-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22.50 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 GBP in die IMI-Aktie investierten, hätten nun 444.444 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 17.08.2026 13’706.67 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 30.84 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37.07 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte IMI einen Börsenwert von 7.29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch