IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
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15.09.2026 10:02:07
FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in IMI-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurden IMI-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 22.86 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die IMI-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4.374 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 29.66 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129.75 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29.75 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von IMI belief sich zuletzt auf 7.16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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