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17.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IMI gewesen.
Am 17.11.2023 wurden IMI-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der IMI-Anteile betrug an diesem Tag 15.86 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das IMI-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.305 IMI-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 182.60 GBP, da sich der Wert eines IMI-Papiers am 16.11.2026 auf 28.96 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +82.60 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von IMI bezifferte sich zuletzt auf 6.77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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