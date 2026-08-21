IG Group Holdings Aktie 2130410 / GB00B06QFB75
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|IG Group-Investmentbeispiel
|
21.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in IG Group von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen IG Group-Einstiegs gewesen.
Am 21.08.2025 wurde das IG Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das IG Group-Papier bei 11.49 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das IG Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8.703 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.08.2026 gerechnet (13.02 GBP), wäre das Investment nun 113.32 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13.32 Prozent gesteigert.
Insgesamt war IG Group zuletzt 4.37 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu IG Group Holdings PLC
|
10:02
|FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in IG Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Handel in London: FTSE 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Börse London: FTSE 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
14.08.26
|FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IG Group von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu IG Group Holdings PLC
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.