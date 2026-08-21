FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in IG Group von vor einem Jahr abgeworfen

Am 21.08.2025 wurde das IG Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das IG Group-Papier bei 11.49 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das IG Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8.703 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.08.2026 gerechnet (13.02 GBP), wäre das Investment nun 113.32 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13.32 Prozent gesteigert.

Insgesamt war IG Group zuletzt 4.37 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch