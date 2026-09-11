IG Group Holdings Aktie 2130410 / GB00B06QFB75
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11.09.2026 10:02:23
FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in IG Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in IG Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde die IG Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 9.30 GBP wert. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die IG Group-Aktie investiert hat, hat nun 10.753 Anteile im Depot. Die gehaltenen IG Group-Papiere wären am 10.09.2026 144.09 GBP wert, da der Schlussstand 13.40 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44.09 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von IG Group belief sich zuletzt auf 4.49 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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