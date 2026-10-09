IG Group Holdings Aktie 2130410 / GB00B06QFB75
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09.10.2026 10:02:31
FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IG Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen IG Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das IG Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren IG Group-Anteile 8.67 GBP wert. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 115.407 IG Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’111.37 GBP, da sich der Wert eines IG Group-Papiers am 08.10.2026 auf 9.63 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11.14 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von IG Group belief sich jüngst auf 3.15 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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