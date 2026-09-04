IG Group Holdings Aktie 2130410 / GB00B06QFB75
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|Lukrative IG Group-Investition?
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04.09.2026 10:02:29
FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IG Group von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren IG Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden IG Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der IG Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8.71 GBP. Bei einem IG Group-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’148.295 IG Group-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (13.61 GBP), wäre die Investition nun 15’628.30 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56.28 Prozent gesteigert.
Der IG Group-Wert an der Börse wurde auf 4.50 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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