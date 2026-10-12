HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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12.10.2026 10:02:29
FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HSBC von vor einem Jahr verdient
Investoren, die vor Jahren in HSBC-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 12.10.2025 wurde die HSBC-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 9.94 GBP wert. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 100.614 HSBC-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’404.37 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Anteils am 09.10.2026 auf 13.96 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +40.44 Prozent.
HSBC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 239.28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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