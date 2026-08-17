FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das HSBC-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 9.39 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1’065.076 HSBC-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15.28 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’272.23 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 62.72 Prozent vermehrt.

Der HSBC-Wert an der Börse wurde auf 262.70 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch